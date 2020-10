Emergenza Covid-19, in un monastero sono sei le suore di clausura risultate positive (Di martedì 27 ottobre 2020) I medici dell’Asl hanno verificato che anche in un monastero di clausura il virus è riuscito a contagiare. Su sedici suore di clausura, già sei sono risultate positive. Non si sa come il virus sia potuto entrare nel monastero. Le sedici sorelle sono monitorare costantemente dal personale dell’Asl. Il monastero dove vivono le sedici suore è il monastero di Santa Maria del Monte Carmelo a Pescara. Leggi su baritalianews (Di martedì 27 ottobre 2020) I medici dell’Asl hanno verificato che anche in undiil virus è riuscito a contagiare. Su sedicidi, già sei. Non si sa come il virus sia potuto entrare nel. Le sedici sorellemonitorare costantemente dal personale dell’Asl. Ildove vivono le sediciè ildi Santa Maria del Monte Carmelo a Pescara.

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza covid, in consiglio comunale in scena la protesta della Lega: e scoppia la bagarre Genova24.it Non ci sarà una vera ripartenza post Covid senza parità di genere

In questi mesi, rispetto agli uomini le donne sono state più resilienti ai rischi sanitari del virus, ma tra i soggetti più deboli sul mercato del lavoro ...

Rho, treno in ritardo, guasto e affollato

Rho (Milano), 27 ottobre 2020 - In ritardo. Guasto. Mai arrivato a destinazione. E anche affollato, che in tempo di Covid fa ancora più arrabbiare. È una delle tante storie di ordinario disagio per i ...

