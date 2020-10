Dl ristori, via libera dal Cdm (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – E' durato poco meno di un'ora il Consiglio dei ministri nel quale è stato approvato il Dl ristori, il pacchetto di aiuti per le categorie colpite dall'ultimo Dpcm varato per contenere il Covid.“Il Consiglio dei Ministri – scrive su facebook il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo – ha appena approvato il Decreto ristori che introduce un ampio pacchetto di misure per sostenere le categorie più coinvolte dalle misure restrittive contenute nell'ultimo DPCM. Famiglie, imprese e lavoratori stanno affrontando con coraggio l'impatto di questa seconda ondata di contagi. Come Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali voglio dirvi che sono al vostro fianco, e mi sono impegnata a predisporre una serie di aiuti consistenti per aiutarvi a superare anche questa nuova, delicata fase che l'Italia sta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – E' durato poco meno di un'ora il Consiglio dei ministri nel quale è stato approvato il Dl, il pacchetto di aiuti per le categorie colpite dall'ultimo Dpcm varato per contenere il Covid.“Il Consiglio dei Ministri – scrive su facebook il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo – ha appena approvato il Decretoche introduce un ampio pacchetto di misure per sostenere le categorie più coinvolte dalle misure restrittive contenute nell'ultimo DPCM. Famiglie, imprese e lavoratori stanno affrontando con coraggio l'impatto di questa seconda ondata di contagi. Come Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali voglio dirvi che sono al vostro fianco, e mi sono impegnata a predisporre una serie di aiuti consistenti per aiutarvi a superare anche questa nuova, delicata fase che l'Italia sta ...

