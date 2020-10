Djorkaeff | “Addio Mbappé? Porti la Champions a Parigi”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 27 ottobre 2020) Youri, ex Inter e ora ambasciatore del Psg, ha parlato di Kylian Mbappé pronto a lasciare Parigi senza voler più rinnovare il contratto in scadenza nel giugno del 2022. “In questo momento è immerso in un progetto – spiega– e ha iniziato la sua quarta stagione a Parigi. E’ giovane e non credo che resterà per 10 anni qui. Il suo destino è di vincere titoli, cosa che in Francia sono riusciti a fare in pochi a livello continentale. L’anno scorso ha avuto una grande opportunità per vincere laLeague e quest’anno potrà riprovarci. Lo scenario ideale è che vinca lae poi firmi per una grande squadra. Tutti saranno felici”. Foto: twitter Inter L'articolo ...