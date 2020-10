Decreto ristori: 400% per le discoteche, 200% ai catering per eventi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Decreto ristori approvato oggi, servirà a non piegare economicamente le categorie maggiormente colpite dal Covid-19. Fonte foto: (Pixabay)Secondo il ministro, Roberto Gualtieri, i nuovi sussidi arriveranno entro il prossimo 15 novembre, il nuovo Decreto, è vicino all’essere approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Lo scopo, aiutare i settori maggiormente colpiti dal nuovo semi-lockdown. Ristorazione e turismo, al centro dell’attenzione, con i vari settori, divisi per coefficienti, pari ad 1, 1.5 e 2. Giuseppe Conte, presente a palazzo Chigi oggi per discutere del Decreto, ha dato le seguenti indicazioni: “Nelle stesse ore in cui lavoravamo alle norme del Dpcm, abbiamo lavorato per far arrivare risorse in tempi record alle categorie penalizzate. Oggi alle 15 abbiamo un ... Leggi su chenews (Di mercoledì 28 ottobre 2020)approvato oggi, servirà a non piegare economicamente le categorie maggiormente colpite dal Covid-19. Fonte foto: (Pixabay)Secondo il ministro, Roberto Gualtieri, i nuovi sussidi arriveranno entro il prossimo 15 novembre, il nuovo, è vicino all’essere approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Lo scopo, aiutare i settori maggiormente colpiti dal nuovo semi-lockdown. Ristorazione e turismo, al centro dell’attenzione, con i vari settori, divisi per coefficienti, pari ad 1, 1.5 e 2. Giuseppe Conte, presente a palazzo Chigi oggi per discutere del, ha dato le seguenti indicazioni: “Nelle stesse ore in cui lavoravamo alle norme del Dpcm, abbiamo lavorato per far arrivare risorse in tempi record alle categorie penalizzate. Oggi alle 15 abbiamo un ...

fattoquotidiano : “Abbiamo appena varato il decreto ristori, che vale complessivamente oltre 5 miliardi', il premier Conte illustra c… - petergomezblog : Decreto ristori, indennizzi raddoppiati per chi deve chiudere del tutto: tetto a 150mila euro. Si discute sulle cat… - petergomezblog : Decreto ristori in arrivo: per i ristoranti rimborsi pari al 150% di quelli dati in estate. Per le palestre 200%, p… - infoitinterno : Conferenza stampa Conte: «Vi spiego cosa prevede il Decreto ristori» - Notiziedi_it : Fino a 25mila per i ristoranti. Mille euro per gli stagionali del turismo. Cosa prevede il decreto Ristori -