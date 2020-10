Cosa ha detto davvero Ilaria Capua sull’immunità di gregge (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo l’intervista del Corriere della Sera di questa mattina a Ilaria Capua su immunità di gregge, occorre precisare alcune cose che non sono molto chiare per due ordini di motivi. Il primo: molto spesso la sintesi giornalistica (e la strategia di condivisione sui social network) richiede una titolazione dell’articolo molto esemplificativa, che possa riassumere grossolanamente il pensiero dell’intervistato (inserendo, però, le virgolette come se fosse una sua dichiarazione). Il secondo: l’utente molto spesso si ferma solo al titolo, sia perché l’articolo è a pagamento, sia perché pensa che – una volta letto il titolo – possa essere in grado di commentare lo stesso. LEGGI ANCHE > Ilaria Capua non ha mai detto ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo l’intervista del Corriere della Sera di questa mattina asu immunità di, occorre precisare alcune cose che non sono molto chiare per due ordini di motivi. Il primo: molto spesso la sintesi giornalistica (e la strategia di condivisione sui social network) richiede una titolazione dell’articolo molto esemplificativa, che possa riassumere grossolanamente il pensiero dell’intervistato (inserendo, però, le virgolette come se fosse una sua dichiarazione). Il secondo: l’utente molto spesso si ferma solo al titolo, sia perché l’articolo è a pagamento, sia perché pensa che – una volta letto il titolo – possa essere in grado di commentare lo stesso. LEGGI ANCHE >non ha mai...

trash_italiano : UNA COSA DOVEVANO FARE: INQUADRARE LA FACCIA DI ELIGREG QUANDO ALFONSO HA DETTO CHE ERA UNO SCHERZO. L'HANNO FATTO? NO. #GFVIP - FiorellaMannoia : @EugenioCardi Un mio amico delle forze dell'ordine ha detto una cosa che condivido: ' Non occorreva intervenire su… - Antonio_Tajani : #conferenzaconte Il governo spieghi perché chiude le piscine se dopo le verifiche richieste erano tutte in regola c… - fcastro72 : @MonnoAnalogico Ma non hai detto una cosa assurda, per esempio dovevano scaglionare tutta la vita e diluirla per cu… - alinatheduck_ : Boris Johnson aveva detto ai Brits che dovevano prepararsi all'inevitabile morte di tante persone care in nome dell… -