Coronavirus, Speranza riconosce i problemi del tracciamento: «Con numeri così alti è difficile, l’unica soluzione è diradare le relazioni» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)«La situazione è seria e non può essere sottovalutata». Così il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite a Di Martedì su La7, giustifica la decisione del governo di imporre misure severe. Al contempo evidenzia gli sforzi dell’esecutivo a fronte della richiesta di sacrifici alle categorie colpite dai provvedimenti: «Il governo ha fatto una scelta secca: 5 miliardi di euro in aiuti. Senza misure ferme – ha proseguito Speranza – la curva non torna sotto controllo, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti». Secondo il ministro, l’Italia è più forte e preparata per affrontare questa nuova crisi sanitaria causata dalla seconda ondata di Coronavirus. Rispetto a marzo, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)«La situazione è seria e non può essere sottovalutata». Così il ministro della Salute Roberto, ospite a Di Martedì su La7, giustifica la decisione del governo di imporre misure severe. Al contempo evidenzia gli sforzi dell’esecutivo a fronte della richiesta di sacrifici alle categorie colpite dai provvedimenti: «Il governo ha fatto una scelta secca: 5 miliardi di euro in aiuti. Senza misure ferme – ha proseguito– la curva non torna sotto controllo, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti». Secondo il ministro, l’Italia è più forte e preparata per affrontare questa nuova crisi sanitaria causata dalla seconda ondata di. Rispetto a marzo, ...

Altofonte, don Gaetano Gulotta positivo al coronavirus

ALTOFONTE, 27 ottobre – E’ positivo al Covid don Gaetano Gulotta, parroco delle Parrocchie di Maria Santissima del Rosario di Villaciambra e San Giuseppe di Piano Maglio. Ne dà comunicazione lo stesso ...

