Contributi a fondo perduto per le imprese: chi li avrà direttamente sul conto corrente? (Di martedì 27 ottobre 2020) Annunciando la nuova chiusura di teatri, cinema, palestre e piscine, il premier Conte ha subito parlato di Contributi a fondo perduto da erogare a tutte le imprese in difficoltà colpite dall’ultimo Dpcm (quindi teatri, piscine, cinema e palestre a cui si aggiungono anche bar e ristoranti che, avendo l’obbligo di chiudere alle 18, vedranno calare vertiginosamente il loro fatturato). Ma come andranno richiesti questi contribuiti? E chi invece potrà vederseli recapitare direttamente sul conto corrente? Ad oggi le informazioni non sono ancora ben precise ma qualcosa sta cominciando a essere specificato dallo stesso Governo che ha richiesto ancora grande sacrificio a categorie di lavoratori già bersagliati nel precedente ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 27 ottobre 2020) Annunciando la nuova chiusura di teatri, cinema, palestre e piscine, il premier Conte ha subito parlato dida erogare a tutte lein difficoltà colpite dall’ultimo Dpcm (quindi teatri, piscine, cinema e palestre a cui si aggiungono anche bar e ristoranti che, avendo l’obbligo di chiudere alle 18, vedranno calare vertiginosamente il loro fatturato). Ma come andranno richiesti questi contribuiti? E chi invece potrà vederseli recapitaresul? Ad oggi le informazioni non sono ancora ben precise ma qualcosa sta cominciando a essere specificato dallo stesso Governo che ha richiesto ancora grande sacrificio a categorie di lavoratori già bersagliati nel precedente ...

