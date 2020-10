Champions | Atalanta-Ajax 2-2

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 27 OTT -2-2, 0-2, in una partita del gruppo D dellaLeague giocata questa sera a Bergamo. Queste le reti: nel pt 30' Tadic, rigore,, 38' Traoré; nel st 9' e 15' ...

GoalItalia : Atalanta e Ajax a confronto: analogie e differenze tra le ultime due favole della Champions [@AndryGiutta] ??… - SkySport : ?? CHAMPIONS LEAGUE ?? ? ATALANTA – AJAX 2-2 Risultato finale ? ? rig. #Tadic (30’) ? #Traore (38') ? #Zapata (54')… - GoalItalia : Riparte la Champions ?? Inter, Juve, Lazio e Atalanta: a voi ?????? - Yuro_23 : RT @tvdellosport: Adesso a #Sportitaliamercato: ?? Champions League: Pari #Inter e #Atalanta ?? #Juve, prova del fuoco con il Barça ?? #Mila… - RobyFacchinetti : Atalanta-Ajax 2-2 Strepitosa partita dell’Atalanta in Champions league, con uno Zapata STRATOSFERICO! Grazie Dea!… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Atalanta

L’ Atalanta impatta per 2-2 con l’ Ajax al Gewiss Stadium nella seconda partita della fase a gironi di Champions League. La squadra di Gasperini chiude sotto di due gol il primo tempo, trafitta dalle ...TORINO- Sei partite di Champions League si sono giocate alle 20.45. Nel gruppo D pari in rimonta dell’Atalanta sull’Ajax (Tadic e Traorè) grazie alla doppietta di Zapata, mentre il Liverpool passa in ...