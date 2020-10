Celine Dion | Sam Heughan e Priyanka Chopra nel cast di Text for You

Leggi su movieplayer

(Di martedì 27 ottobre 2020) La cantantereciterà nel filmfor You, remake di un film tedesco, accanto a Same Pryianka. Samsaranno i protagonisti di un nuovo film intitolato, per ora,For You. Il progetto, un film romantico, si ispira al successo tedesco SMS Fur Dich, tratto dall'omonimo romanzo scritto da Sofie Cramer. La regia difor You, progetto prodotto da Screen Gems, è stata affidata a Jim Strouse, autore anche della sceneggiatura in collaborazione con Lauryn Kahn. Al centro della trama c'è una donna che, per sopportare il dolore causato dalla tragica perdita del suo fidanzato, inizia a inviare dei ...