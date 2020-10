Calciomercato Juventus, Inter piomba sull’obiettivo a zero dal Liverpool (Di martedì 27 ottobre 2020) Juventus e Inter si daranno battaglia sul tavolo del Calciomercato per aggiudicarsi il centrocampista del Liverpool campione d’Inghilterra Georginio Wijnaldum. L’olandese ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e potrebbe già firmare per una nuova squadra a gennaio prossimo. Wijnaldum è stato ed è uno dei punti fermi del centrocampo di Jurgen Klopp campione d’Europa e vincitore della Premier League dello scorso anno. Lo scenario potrebbe però presto cambiare, con molte squadre Interessate tra cui appunto Juve e Inter. I nerazzurri in particolare avrebbero un piano per arrivare all’olandese: Marotta sfida ancora Paratici. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, anche il Milan in corsa per Sergio ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 27 ottobre 2020)si daranno battaglia sul tavolo delper aggiudicarsi il centrocampista delcampione d’Inghilterra Georginio Wijnaldum. L’olandese ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e potrebbe già firmare per una nuova squadra a gennaio prossimo. Wijnaldum è stato ed è uno dei punti fermi del centrocampo di Jurgen Klopp campione d’Europa e vincitore della Premier League dello scorso anno. Lo scenario potrebbe però presto cambiare, con molte squadreessate tra cui appunto Juve e. I nerazzurri in particolare avrebbero un piano per arrivare all’olandese: Marotta sfida ancora Paratici. LEGGI ANCHE:, anche il Milan in corsa per Sergio ...

