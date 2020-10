Buon compleanno Giuseppe Wilson | Benigni | El Shaarawi…

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020), El Shaarawi… …Gianni Nazzaro, Lino Patruno, Maurizio Turone, Renato Copparoni, Claudia Giordani, Patrizia Mirigliani, Margaret Mazzantini, Daniele Montroni, Antonio Manicone, Federica Panicucci, Giulia Pennella… Oggi 27 ottobre compiono gli anni: Renata Carraretto, ex sciatrice; Liliana Bonfatti, attrice; Luciano Padoàn, ex calciatore; Giorgio Grassi, architetto; Lino Patruno, musicista, attore, cabarettista; Donato Manfroi, politico; Achille Rossi, presbitero, scrittore; Giovanni Ricevuto, politico; Luca Alinari, pittore;, ex calciatore, dirigente; Stefano Micossi, economista; Gabriele Parenti, giornalista, regista, scrittore; Leonardo Coen, giornalista; Gianni Nazzaro, cantante, ...