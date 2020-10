Borse 27 ottobre, listini Ue chiudono in negativo. Tokyo in rosso (Di martedì 27 ottobre 2020) Borse 27 ottobre, chiusura in negativo per i listini europei. Tokyo lascia per strada lo 0,04%. MILANO – Borse 27 ottobre. I mercati hanno tentato (inutilmente) un rimbalzo dopo la giornata di apertura negativa. L’aumento dei contagi, i rischi di un nuovo lockdown e il mancato accordo negli Usa tra repubblicani e democratici sugli stimoli continuano a pesare sui listini mondiali. Gli indici chiudono in rosso, con la settimana che si preannuncia molto complicata. . Borse 27 ottobre La giornata si è aperta con il rosso dei mercati asiatici. L’unico in positivo è stato Shanghai. L’indice cinese ha guadagnato lo 0,1%. Chiusura ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 ottobre 2020)27, chiusura inper ieuropei.lascia per strada lo 0,04%. MILANO –27. I mercati hanno tentato (inutilmente) un rimbalzo dopo la giornata di apertura negativa. L’aumento dei contagi, i rischi di un nuovo lockdown e il mancato accordo negli Usa tra repubblicani e democratici sugli stimoli continuano a pesare suimondiali. Gli indiciin, con la settimana che si preannuncia molto complicata. .27La giornata si è aperta con ildei mercati asiatici. L’unico in positivo è stato Shanghai. L’indice cinese ha guadagnato lo 0,1%. Chiusura ...

