Benedetta Rossi il suo successo è incredibile | nuovo record!

Leggi su leggilo

(Di martedì 27 ottobre 2020) Vediamo insieme questo, ed, record che ha conquistato la super amata, con il suo programma. View this post on Instagram …sono in TV ! 😁 In questa puntata, anche se ho cercato di non farlo notare, mi avete vista un po’ stanca e triste. In quei giorni purtroppo, oltre a lavorare … L'articoloil suoproviene da Leggilo.org.