Astro' s Playroom per PS5 in un nuovo video gameplay che mostra un livello del gioco

Leggi su eurogamer

(Di martedì 27 ottobre 2020) Oltre aidi unboxing ed i vari confronti delle dimensioni di PlayStation 5, è emerso unper's. Sviluppato dal Team Asobi e SIE Japan Studio, il platform viene fornito in bundle con la console e funge da vetrina per il controller DualSense. L'ultimopostato da IGNilCooling Springs in 4K.Molti dei meccanismi del DualSense, dal soffiare nel microfono per spostare una girandola all'inclinazione del controller per superare gli ostacoli, vengonoti nel, ma vale la pena notare anche complessivamente tutto il, grafica compresa. Ovviamente non mancano i riferimenti ai classici franchise di PlayStation, ...