Alex Britti e Lorenzo Fragola nel nuovo album di Mameli (Di martedì 27 ottobre 2020) Ci sono anche , in uscita il 30 ottobre. Lo annuncia il cantante nello svelare la tracklist del suo nuovo progetto discografico in uscita tra qualche giorno. Si intitola Amarcord il nuovo disco di Mameli e all’interno avrà 10 tracce con una serie “super canzoni”, così definisce le sue collaborazioni. In Amarcord c’è un duetto con Alex Britti sulle note di Anche Quando Piove, canzone numero 7 nella tracklist; c’è anche Lorenzo Fragola nel nuovo album di Mameli nella canzone Borotalco. Amarcord è già disponibile per il pre-order e ha visto anche la collaborazione dell’autrice e cantautrice Federica Abbate che ha scritto per ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Ci sono anche , in uscita il 30 ottobre. Lo annuncia il cantante nello svelare la tracklist del suoprogetto discografico in uscita tra qualche giorno. Si intitola Amarcord ildisco die all’interno avrà 10 tracce con una serie “super canzoni”, così definisce le sue collaborazioni. In Amarcord c’è un duetto consulle note di Anche Quando Piove, canzone numero 7 nella tracklist; c’è ancheneldinella canzone Borotalco. Amarcord è già disponibile per il pre-order e ha visto anche la collaborazione dell’autrice e cantautrice Federica Abbate che ha scritto per ...

RADIOEFFEITALIA : Alex Britti - Oggi sono io - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Alex Britti - Oggi Sono Io -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - Silvia50857864 : Ma perché Alex Britti. Deve dire cose assurde - AndreaRappa : @ALEX_BRITTI Bravissimo Alex?????????????????????????????????? - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Alex Britti - Festa -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Britti Alex Britti e Lorenzo Fragola nel nuovo album di Mameli OptiMagazine Francesco Oppini il cantastorie

Il concorrente canta "Mi piaci" di Alex Britti parafrasando il testo, per raccontare le vicende di GF. Nella stessa puntata ...

Ligabue, Jovanotti, Bennato e Britti salgono in cattedra all'Università

Luciano Ligabue, Lorenzo Jovanotti, Edoardo Bennato e Alex Britti salgono in cattedra all'Università di Napoli ma anche le conversazioni con Lucio Dalla e Mango entrano nel primo Mooc musicale italian ...

Il concorrente canta "Mi piaci" di Alex Britti parafrasando il testo, per raccontare le vicende di GF. Nella stessa puntata ...Luciano Ligabue, Lorenzo Jovanotti, Edoardo Bennato e Alex Britti salgono in cattedra all'Università di Napoli ma anche le conversazioni con Lucio Dalla e Mango entrano nel primo Mooc musicale italian ...