Tutti i calciatori di Serie A positivi al Coronavirus

L'emergenza Coronavirus colpisce forte la Serie A e preoccupa perché il calendario, molto compresso, non lascia grande spazio ai recuperi. Ecco la fotografia, aggiornata quotidianamente, della situazione dei contagiati dal Covid-19 squadra per squadra. Per omogeneità si prendono in considerazione solo i tesserati calciatori e non gli altri componenti del gruppo squadra e degli staff:ATALANTA (1)Marco CarnesecchiCROTONE (1)Denis DragusGENOA (2)Petar Brlek e Darian MalesHELLAS VERONA (1)Koray GuntherINTER (3)Milan Skriniar, Roberto Gagliardini e Ionut Radu JUVENTUS (1)Cristiano Ronaldo MILAN (3)Matteo Gabbia, Gianluigi Donnarumma e Jens-Petter HaugePARMA (7)Juan Francisco Brunetta, Jacopo Dezi, Roberto Inglese, Lautaro Rodrigo Valenti, Bruno Alves, Yordan Osorio e Matteo ScozzarellaROMA (2)Amadou Diawara e Riccardo Calafiori

Tutti sono asintomatici e sono stati immediatamente posti in isolamento presso il loro domicilio. Questa sera contro i giallorossi in porta dovrebbe quindi giocare Ciprian Tatarusanu, all'esordio stag ...

La società bianconera sta lavorando per il rinnovo di Paulo Dybala, una bella notizia per i tifosi bianconeri, che lo hanno finalmente rivisto in campo ieri sera contro il Verona.

