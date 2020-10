Santeria – Milano (Di martedì 27 ottobre 2020) Santeria Viale Toscana, 31– 20141 Milano Tel. 02/22199381 Sito Internet:www.Santeria.Milano.it Tipologia: bar / bistrot Prezzi: vino al calice, birra o cocktail 5/8€, tapas 3/4,50€, panini e insalate 9/12€ Giorno di chiusura: Mai OFFERTAPer questa edizione della guida abbiamo voluto provare la sede più nuova dello storico locale di Via Paladini. Una scommessa vinta dai ragazzi della Santeria insieme al Comune di Milano che aveva aperto un bando per riqualificare questo spazio sulla circonvallazione esterna. In questo enorme capannone, che fu una concessionaria di auto, oggi convivono un grande bar con cucina, un teatro, un laboratorio, un negozio, un’aula di formazione e una sala riunioni. Tutti molto frequentati anche grazie al ricco cartellone di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 ottobre 2020)Viale Toscana, 31– 20141Tel. 02/22199381 Sito Internet:www..it Tipologia: bar / bistrot Prezzi: vino al calice, birra o cocktail 5/8€, tapas 3/4,50€, panini e insalate 9/12€ Giorno di chiusura: Mai OFFERTAPer questa edizione della guida abbiamo voluto provare la sede più nuova dello storico locale di Via Paladini. Una scommessa vinta dai ragazzi dellainsieme al Comune diche aveva aperto un bando per riqualificare questo spazio sulla circonvallazione esterna. In questo enorme capannone, che fu una concessionaria di auto, oggi convivono un grande bar con cucina, un teatro, un laboratorio, un negozio, un’aula di formazione e una sala riunioni. Tutti molto frequentati anche grazie al ricco cartellone di ...

Milano - Venerdì 6 novembre 2020, alle ore 18.30 appuntamento con Francesco Bianconi (dei Baustelle) alla Santeria Toscana 31 di Milano: Bianconi presenta il suo primo album solita Forever.

