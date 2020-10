Real Madrid, Kroos: «Con il Gladbach è come una finale» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Toni Kroos parla alla vigilia della sfida contro il Borussia MoenchGladbach, importantissima per il Real Madrid: le sue parole Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha parlato alla vigilia della gara contro il Borussia MoenchGladbach. «Per noi è come se fosse una finale. Zidane? Non è che le sconfitte sono solo colpa sua. Ho letto di problemi di motivazione da parte nostra ma non è così. In Champions non ci sono squadre piccole e una sconfitta ci può stare. Adesso però abbiamo la pressione addosso di dover vincere a tutti i costi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Toniparla alla vigilia della sfida contro il Borussia Moench, importantissima per il: le sue parole Toni, centrocampista del, ha parlato alla vigilia della gara contro il Borussia Moench. «Per noi èse fosse una. Zidane? Non è che le sconfitte sono solo colpa sua. Ho letto di problemi di motivazione da parte nostra ma non è così. In Champions non ci sono squadre piccole e una sconfitta ci può stare. Adesso però abbiamo la pressione addosso di dover vincere a tutti i costi». Leggi su Calcionews24.com

