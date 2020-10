Nuovo Dpcm, ristorazione in ginocchio: Fipe scende in piazza il 28 ottobre (Di lunedì 26 ottobre 2020) A nulla sono valsi gli appelli del settore della ristorazione e del vino italiano. In base al Nuovo Dpcm del 24 ottobre, gli esercizi commerciali dovranno chiudere alle ore 18. Sul Nuovo provvedimento interviene anche la presidenza Fipe-Confcommercio, riunitasi d’urgenza ieri. Il 28 ottobre, la Federazione sarà presente in 21 piazze d’Italia “per ribadire i veri valori del settore (economici, sociali, culturali ed antropologici) messi in seria discussione dagli effetti della pandemia da Covid-19, che sta mettendo a repentaglio la tenuta economica del settore, l’occupazione (a rischio oltre 350 mila posti di lavoro) e il futuro di oltre 50 mila imprese“. “Fipe – si legge in una nota – esprime ... Leggi su winemag (Di lunedì 26 ottobre 2020) A nulla sono valsi gli appelli del settore dellae del vino italiano. In base aldel 24, gli esercizi commerciali dovranno chiudere alle ore 18. Sulprovvedimento interviene anche la presidenza-Confcommercio, riunitasi d’urgenza ieri. Il 28, la Federazione sarà presente in 21 piazze d’Italia “per ribadire i veri valori del settore (economici, sociali, culturali ed antropologici) messi in seria discussione dagli effetti della pandemia da Covid-19, che sta mettendo a repentaglio la tenuta economica del settore, l’occupazione (a rischio oltre 350 mila posti di lavoro) e il futuro di oltre 50 mila imprese“. “– si legge in una nota – esprime ...

