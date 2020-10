Nuovo Dpcm, in questo momento serve disciplina: chiudere scuola e sport potrebbe essere un errore (Di lunedì 26 ottobre 2020) Di fronte alla prevedibilissima recrudescenza dell’epidemia, abbiamo bisogno di nuove regole per limitare i contagi e non far collassare del tutto le già carenti e cadenti strutture sanitarie. Il Governo si era già espresso con un decreto che sarebbe dovuto durare per un mese. Poi, incalzato dall’impennata delle curve (che nella loro tendenza non si modificano in tempi brevi) e soprattutto dal diffuso allarme sociale, ha attuato un secondo rimaneggiamento. Il che, di per sé, non dà l’idea del pieno controllo della situazione. Oltre ai servizi di ristorazione e alle attività notturne delle fasce più giovani, si interviene su scuola (secondaria, per ora) e sport. Io credo che uno Stato efficiente dovrebbe avere la forza di intervenire laddove le regole siano violate e lasciar lavorare chi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Di fronte alla prevedibilissima recrudescenza dell’epidemia, abbiamo bisogno di nuove regole per limitare i contagi e non far collassare del tutto le già carenti e cadenti strutture sanitarie. Il Governo si era già espresso con un decreto che sarebbe dovuto durare per un mese. Poi, incalzato dall’impennata delle curve (che nella loro tendenza non si modificano in tempi brevi) e soprattutto dal diffuso allarme sociale, ha attuato un secondo rimaneggiamento. Il che, di per sé, non dà l’idea del pieno controllo della situazione. Oltre ai servizi di ristorazione e alle attività notturne delle fasce più giovani, si interviene su(secondaria, per ora) e. Io credo che uno Stato efficiente dovrebbe avere la forza di intervenire laddove le regole siano violate e lasciar lavorare chi ...

