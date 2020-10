Nino Di Matteo reintegrato nel pool Stragi Il procuratore Cafiero De Raho ci ripensa e revoca il provvedimento di espulsione

(Di lunedì 26 ottobre 2020)Diè statoneldella procura nazionale Antimafia che indaga sulle. Era stato escluso nel maggio del 2019 dalFedericoDeche gli contestava di aver rilasciato un’intervista sulla strade di Capaci alla trasmissione televisiva Atlantide. Dopo sedici mesi Deci hato, ritirando il suodi, e informando il Consiglio superiore della magistratura, che nel frattempo aveva aperto un fascicolo sulla vicenda. Il capo della procura di via Giulia ha preso carta e penna il 23 settembre scorso spiegando di voler evitare “aggravi procedurali e decisionali in un momento particolarmente ...

Durissimo scontro domenica 25 ottobre durante la puntata di Non è l'Arena. Il conduttore Massimo Giletti infatti ha avuto un diverbio ..."Che aiuto le cosche a me non lo dice!". Massimo Giletti brutalizza Gaetano Pedullà a Non è l'Arena. "La decisione di Nino Di Matteo di mandare in pensione Davigo è una cosa su cui dovreste indagare", ...