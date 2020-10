"Morti e feriti per accendere il fuoco: togliete l'alcol dal commercio" (Di lunedì 26 ottobre 2020) "Non usate mai alcol denaturato per accendere il fuoco nel caminetto di casa, nel barbecue o per incendiare sterpaglie . L'alcol rappresenta una vera e propria arma a basso prezzo e di facile ... Leggi su lanazione (Di lunedì 26 ottobre 2020) "Non usate maidenaturato perilnel caminetto di casa, nel barbecue o per incendiare sterpaglie . L'rappresenta una vera e propria arma a basso prezzo e di facile ...

Agenzia_Ansa : #Afghanistan - Dodici bambini sono morti e altri 14 sono rimasti feriti in un raid aereo, ieri sera, sulla moschea… - MaxRubano : RT @NamanTarcha: #Siria???? centinaia di morti e feriti tra i ribelli del gruppo terroristico Failaq al Sham sostenuto dalla Turchia in un r… - qn_lanazione : 'Morti e feriti accendendo il fuoco: togliete l'alcol dal commercio' - Sylva95083323 : @RadioSavana Auguroni alle mamme e i neonati ??! Menomale ?? non siamo in guerra, con feriti, morti, ecc. come sta su… - SilvanoSalviato : RT @agambella: #Russia Stavolta i russi hanno colpito senza pietà i miliziani schierati in colonna nella piazza d'armi. Almeno un centinaio… -

Ultime Notizie dalla rete : Morti feriti "Morti e feriti per accendere il fuoco: togliete l'alcol dal commercio" LA NAZIONE Cile, il popolo seppellisce la Costituzione del fascista Pinochet

Dopo mesi di rivoluzione democratica nelle piazze – costate morti e feriti – il popolo cileno ha sotterrato a grandissima maggioranza, il 77,9% secondo i Cile, il popolo seppellisce la Costituzione de ...

"Morti e feriti accendendo il fuoco: togliete l'alcol dal commercio"

Morti assolutemente evitabili". Parole di Antonio Di Lonardo direttore dell'unità operativa Centro ustioni dell'ospedale Cisanello di Pisa, uno dei reparti specializzati più importanti d'Italia.

Dopo mesi di rivoluzione democratica nelle piazze – costate morti e feriti – il popolo cileno ha sotterrato a grandissima maggioranza, il 77,9% secondo i Cile, il popolo seppellisce la Costituzione de ...Morti assolutemente evitabili". Parole di Antonio Di Lonardo direttore dell'unità operativa Centro ustioni dell'ospedale Cisanello di Pisa, uno dei reparti specializzati più importanti d'Italia.