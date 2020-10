Maldini: “Siamo vicini all’immunità di gregge, possiamo stare tranquilli” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Prima di Milan-Roma, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il dirigente rossonero Paolo Maldini. “I positivi in squadra? Purtroppo ormai ci siamo abituati, siamo molti vicini ad avere una sorta di immunità di gregge perché siamo oltre i 15 calciatori. Avendo gli anticorpi in rosa penso che possiamo stare tranquilli. Giusto che i protocolli siano stringenti, ma noi siamo pronti e non ci fasceremo la testa prima di rompercela”. E’ possibile la fuga in campionato? “Non può esserci una fuga alla quinta di campionato. Sappiamo che i momenti difficili arriveranno e che dovremo superare tante sfide. Restiamo con i piedi per terra ma restiamo al contempo ambiziosi. I giovani sono bravi perché alle volte sono incoscienti”. Sul rinnovo di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 ottobre 2020) Prima di Milan-Roma, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il dirigente rossonero Paolo. “I positivi in squadra? Purtroppo ormai ci siamo abituati, siamo moltiad avere una sorta di immunità diperché siamo oltre i 15 calciatori. Avendo gli anticorpi in rosa penso chetranquilli. Giusto che i protocolli siano stringenti, ma noi siamo pronti e non ci fasceremo la testa prima di rompercela”. E’ possibile la fuga in campionato? “Non può esserci una fuga alla quinta di campionato. Sappiamo che i momenti difficili arriveranno e che dovremo superare tante sfide. Restiamo con i piedi per terra ma restiamo al contempo ambiziosi. I giovani sono bravi perché alle volte sono incoscienti”. Sul rinnovo di ...

Mediagol : #Milan-#Roma, Maldini: 'Siamo vicini all'immunità di gregge. La mia idea su calciomercato e corsa scudetto'… - sportli26181512 : Milan, sicuro Maldini: 'Piedi a terra ma ambiziosi. Non siamo inferiori agli altri': Milan, sicuro Maldini: 'Piedi… - napolista : #Maldini: “Siamo vicini all’immunità di gregge, possiamo stare tranquilli” A Sky Sport: “Mercato? Se avremo la poss… - sportli26181512 : Maldini sulle positività: 'Abbiamo avuto tanti positivi, ad un punto sarà immunità di gregge': Paolo Maldini, inter… - siamo_la_Roma : ??? Le parole di Paolo #Maldini ?? Prima di #MilanRoma ?? 'Siamo in un buon momento, anche con una vittoria non si… -

Ultime Notizie dalla rete : Maldini “Siamo Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo del 21 marzo Corriere della Sera