Lucescu: "Pirlo ce la farà alla Juve ma deve trovare equlibrio. Quale squadra italiana allenerei? L'Atalanta riflette il mio stile di gioco"

Mircea Lucescu, attuale allenatore della Dinamo Kiev, ha parlato ai microfoni di Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch'Io Sport per affrontare diversi temi legati all'attualità del calcio. Dalla Champions League al campionato italiano, senza dimenticare il periodo particolare legato al coronavirus.

"Il 2-0 subito dalla Juventus in Champions? Veniamo da un periodo difficile. 5 anni senza Champions. Abbiamo dovuto fare una squadra con tanti calciatori dell'accademia. Poi siamo riusciti a qualificarci ma dobbiamo ancora fare molto. I bianconeri hanno meritato la vittoria ma comunque è stata una gara equilibrata. Sono riusciti a fare gol in due ..."

