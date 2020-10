LIVE F1, DIRETTA GP Portogallo 2020: Hamilton vince. Leclerc ottimo 4°: “Stiamo lavorando nella direzione giusta” (Di lunedì 26 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LEWIS Hamilton vinceRA’ IL TITOLO GIA’ IN TURCHIA? LA CRONACA DELLA GARA LE PAGELLE DEL GP DI Portogallo CHARLES Leclerc: “STIAMO lavorando nella direzione GIUSTA” SEBASTIAN VETTEL: “SE SPINGO VADO IN TESTACODA, Leclerc SI TROVA A SUO AGIO CON LA FERRARI” L’ORDINE DI ARRIVO DEL GP DI Portogallo CLASSIFICA MONDIALE PILOTI CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI LE DICHIARAZIONI DI LEWIS Hamilton LE DICHIARAZIONI DI VALTTERI BOTTAS LE DICHARAZIONI DI MAX VERSTAPPEN LE DICHIARAZIONI DI MATTIA BINOTTO LE DICHIARAZIONI DI ANTONIO GIOVINAZZI LE DICHIARAZIONI DI CARLOS SAINZ LE DICHIARAZIONI DI PIERRE GASLY LA PARTENZA ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALEWISRA’ IL TITOLO GIA’ IN TURCHIA? LA CRONACA DELLA GARA LE PAGELLE DEL GP DICHARLES: “STIAMOGIUSTA” SEBASTIAN VETTEL: “SE SPINGO VADO IN TESTACODA,SI TROVA A SUO AGIO CON LA FERRARI” L’ORDINE DI ARRIVO DEL GP DICLASSIFICA MONDIALE PILOTI CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI LE DICHIARAZIONI DI LEWISLE DICHIARAZIONI DI VALTTERI BOTTAS LE DICHARAZIONI DI MAX VERSTAPPEN LE DICHIARAZIONI DI MATTIA BINOTTO LE DICHIARAZIONI DI ANTONIO GIOVINAZZI LE DICHIARAZIONI DI CARLOS SAINZ LE DICHIARAZIONI DI PIERRE GASLY LA PARTENZA ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE DIRETTA Diretta, Imolese-Fermana 0-1 finale (rivivi il live) Corriere Romagna LIVE MotoGP, GP Teruel 2020 in DIRETTA: Morbidelli vince: “Sensazioni fantastiche”; Dovizioso 13° ammette: “Inutile parlare di Mondiale”

LIVE F1, DIRETTA GP Portogallo 2020: Hamilton vince. Leclerc ottimo 4°: “Stiamo lavorando nella direzione giusta”

