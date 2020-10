Lazaro: «Al Gladbach per giocare. Inter? Fatto vedere chi siamo» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Valentino Lazaro, esterno del Borussia MoenchenGladbach in prestito dall’Inter, ha rilasciato un’Intervista ai microfoni di Kicker Valentino Lazaro, esterno del Borussia MoenchenGladbach in prestito dall’Inter, ha rilasciato un’Intervista ai microfoni di Kicker. BORUSSIA – «Non sto pensando al futuro. Non ho ancora giocato una sola partita qui. Mi sono trasferito al ‘Gladbach per giocare, per aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi. Il resto lo vedremo. Non vedo l’ora che il tecnico mi scelga. Mi sento bene». CHAMPIONS LEAGUE – «Confidiamo nei nostri punti di forza e vogliamo vincere. In Champions League tutto è possibile. Penso che sia noi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Valentino, esterno del Borussia Moenchenin prestito dall’, ha rilasciato un’vista ai microfoni di Kicker Valentino, esterno del Borussia Moenchenin prestito dall’, ha rilasciato un’vista ai microfoni di Kicker. BORUSSIA – «Non sto pensando al futuro. Non ho ancora giocato una sola partita qui. Mi sono trasferito al ‘per, per aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi. Il resto lo vedremo. Non vedo l’ora che il tecnico mi scelga. Mi sento bene». CHAMPIONS LEAGUE – «Confidiamo nei nostri punti di forza e vogliamo vincere. In Champions League tutto è possibile. Penso che sia noi ...

È il giorno di Inter-B. Mönchengladbach. Le formazioni ufficiali: Eriksen c'è

13.51 - Klinsmann avverte l'Inter: "L'entusiasmo dei giovani del 'Gladbach può essere pericoloso per Conte ... che ha lasciato a casa gli infortunati Lazaro, Zakaria, Benes e Poulsen oltre a Beyer, ...

