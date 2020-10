La mototerapia di Vanni Oddera | il campione di Motocross che entra in ospedale su due ruote

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Si può volare senza ali, si può correre senza gambe e si può sentire il vento anche quando non c’è. Basta scorrere la pagina Instagram didi Freestyle, per accorgersi di quella passione per la moto trasformata, metamorfizzata in qualcosa di più grande, in qualcosa che potesse essere non più del singolo ma di tutti. La sola passione diè stata l’ingrediente saliente per una ricetta che puntualmente fa vivere a migliaia di ragazzi con disabilità motorie di tutto il mondo un’esperienza altrimenti impossibile ma soprattutto, indimenticabile. Tra urla di entusiasmo, incredulità e voglia di libertà oltre i confini del possibile: che cos’è la ...