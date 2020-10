E ora si spara a zero contro la Regina: "Meghan fuggita da regole di corte sessiste" - (Di lunedì 26 ottobre 2020) Francesca Rossi Meghan Markle sarebbe scappata da Londra non solo a causa dei rapporti gelidi con la royal family e delle soffocanti regole di corte, ma spinta soprattutto dal presunto sessismo imperante tra le mura di palazzo Meghan Markle e il principe Harry avrebbero abbandonato la royal family per un motivo che va oltre le pressioni dei media, del protocollo e i rapporti piuttosto freddi con i regali parenti. È quanto sostiene il magazine Express, che a tal proposito ha raccolto le indiscrezioni di fonti anonime. Sappiamo già che la duchessa di Sussex avrebbe scelto la via della fuga spinta dall’insofferenza verso le regole di corte, dal fallimento quasi totale nel processo di adattamento alla vita da royal (sulla “distribuzione della ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Francesca RossiMarkle sarebbe scappata da Londra non solo a causa dei rapporti gelidi con la royal family e delle soffocantidi, ma spinta soprattutto dal presunto sessismo imperante tra le mura di palazzoMarkle e il principe Harry avrebbero abbandonato la royal family per un motivo che va oltre le pressioni dei media, del protocollo e i rapporti piuttosto freddi con i regali parenti. È quanto sostiene il magazine Express, che a tal proposito ha raccolto le indiscrezioni di fonti anonime. Sappiamo già che la duchessa di Sussex avrebbe scelto la via della fuga spinta dall’insofferenza verso ledi, dal fallimento quasi totale nel processo di adattamento alla vita da royal (sulla “distribuzione della ...

