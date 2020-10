Detto Fatto, prima puntata stagionale 26 ottobre 2020 in diretta (Di lunedì 26 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNATA LA diretta 15.04 Sfilata con look femminili.15.03 In studio Sara, che ha sofferto di bullismo. 15.02 I commenti alle foto della D’Ospina. La Guaccero chiede al pubblico a casa se sia stato vittima di bodyshaming (“si può votare nelle Instagram Stories”).14.58 Si inizia con Elisa D’Ospina, “colonna portante” del programma, come viene definita dalla Guaccero. Convenevoli tra le due, quindi si parte con la prima storia, legata al bodyshaming.14.55 Collegamento in diretta con Ore 14. Poi la sigla ballata dalla Guaccero e inizia Detto Fatto. La conduttrice: “Cercheremo di alleggerirvi il cuore“. Oggi, lunedì 26 ottobre, torna su Rai2 l’appuntamento con Detto ... Leggi su tvblog (Di lunedì 26 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNATA LA15.04 Sfilata con look femminili.15.03 In studio Sara, che ha sofferto di bullismo. 15.02 I commenti alle foto della D’Ospina. La Guaccero chiede al pubblico a casa se sia stato vittima di bodyshaming (“si può votare nelle Instagram Stories”).14.58 Si inizia con Elisa D’Ospina, “colonna portante” del programma, come viene definita dalla Guaccero. Convenevoli tra le due, quindi si parte con lastoria, legata al bodyshaming.14.55 Collegamento incon Ore 14. Poi la sigla ballata dalla Guaccero e inizia. La conduttrice: “Cercheremo di alleggerirvi il cuore“. Oggi, lunedì 26, torna su Rai2 l’appuntamento con...

