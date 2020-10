Deputati-ristoratori Fdi in sciopero fame: Conte venga in Aula (Di lunedì 26 ottobre 2020) Uno sciopero della fame, "ma stiamo semplicemente anticipando quello che succederà ai nostri colleghi", e la richiesta al premier Giuseppe Conte "di venire immediatamente in Aula, lasciando le passerelle, a riferire gli impegni seri su come risarcire e mantenere in vita le aziende e far fronte alle esigenze primarie dei dipendenti".E' l'iniziativa annunciata, nella sala stampa di Montecitorio, dal deputato di FdI Salvatore Caiata, insieme ai colleghi Paolo Trancassini e Riccardo Zucconi, in rappresentanza di chi, come loro, ha delle attività di ristorazione messe "in ginocchio" dalle nuove misure del Dpcm. "Le aziende della filiera turistica e dei pubblici esercizi non passeranno indenni questo inverno" hanno detto i Deputati di Fdi spiegando che "finchè non avremo un segnale da ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 ottobre 2020) Unodella, "ma stiamo semplicemente anticipando quello che succederà ai nostri colleghi", e la richiesta al premier Giuseppe"di venire immediatamente in, lasciando le passerelle, a riferire gli impegni seri su come risarcire e mantenere in vita le aziende e far fronte alle esigenze primarie dei dipendenti".E' l'iniziativa annunciata, nella sala stampa di Montecitorio, dal deputato di FdI Salvatore Caiata, insieme ai colleghi Paolo Trancassini e Riccardo Zucconi, in rappresentanza di chi, come loro, ha delle attività di ristorazione messe "in ginocchio" dalle nuove misure del Dpcm. "Le aziende della filiera turistica e dei pubblici esercizi non passeranno indenni questo inverno" hanno detto idi Fdi spiegando che "finchè non avremo un segnale da ...

menomm : RT @LanfrancoPalazz: I deputati di @FratellidItalia in sciopero della fame per rivendere i diritti dei lavoratori dei ristoranti #Dpcm #ris… - LanfrancoPalazz : I deputati di @FratellidItalia in sciopero della fame per rivendere i diritti dei lavoratori dei ristoranti #Dpcm… - rosatrcz : @Gattonaccio2 Non sa una mazza, utilizza dati vecchi, la sua opposizione andare a fare sit in, sciopero della fame… - saint_brun : Per tutti i ristoratori,in particolare di Roma centro,alla riapertura applicate un cartello all'ingresso dove speci… -