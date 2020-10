De Magistris alle comiche finali: “Non scendo più in piazza, ci ho ripensato” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La paura di essere sfiduciato fa cambiare idea a De Magistris il sindaco di Napoli ci ripensa: oggi non sarà in piazza con i manifestanti. Né lui né i suoi assessori presidieranno la mobilitazione di oggi alle ore 18 in piazza Plebiscito a Napoli. “La delegazione di assessori – spiegano in una nota di Palazzo San Giacomo – che avrebbe dovuto partecipare alle ore 18 in piazza Plebiscito alla manifestazione di cittadini con il solo scopo di essere, come sempre ha fatto la nostra amministrazione, tra il popolo per ascoltare, per comprendere, per mediare e per portare anche le nostre proposte, ha ritenuto di non recarsi in piazza per evitare strumentalizzazioni o pretesti anche da parte di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La paura di essere sfiduciato fa cambiare idea a Deil sindaco di Napoli ci ripensa: oggi non sarà incon i manifestanti. Né lui né i suoi assessori presidieranno la mobilitazione di oggiore 18 inPlebiscito a Napoli. “La delegazione di assessori – spiegano in una nota di Palazzo San Giacomo – che avrebbe dovuto partecipareore 18 inPlebiscito alla manifestazione di cittadini con il solo scopo di essere, come sempre ha fatto la nostra amministrazione, tra il popolo per ascoltare, per comprendere, per mediare e per portare anche le nostre proposte, ha ritenuto di non recarsi inper evitare strumentalizzazioni o pretesti anche da parte di ...

