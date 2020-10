D’Amato | per trovare pazienti Hcv fondamentali test rapidi

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma – “Nel Lazio investiamo molto per la cura dell’epatite C, perche’ oggi sappiamo che una cura e’ possibile ed e’ quindi fondamentale effettuarediagnostici, anche, sui soggetti a maggior rischio”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, interpellato dall’agenzia Dire sul tema in occasione del corso di formazione ECM sulla gestione dei tossicodipendenti con Epatite C organizzato dal provider Letscom E3 con il contributo non condizionante di AbbVie, che si e’ svolto oggi a Roma. Il corso, dal titolo ‘Buone prassi e networking nella gestione dell’epatite C in soggetti con disturbo da addiction, al tempo del Coronavirus’, rientra nell’ambito del progetto ‘HAND – Hepatitis in Addiction Network ...