Covid, Ricciardi: 'Le misure contenute nel nuovo Dcpm non sono sufficienti per affrontare il virus' (Di lunedì 26 ottobre 2020) ... ma non sufficiente per affrontare la circolazione del virus in questo momento', ha detto il consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi nel Tg de La7. 'Le misure - ha aggiunto - vanno ... Leggi su seguonews (Di lunedì 26 ottobre 2020) ... ma non sufficiente perla circolazione delin questo momento', ha detto il consulente del ministro della Salute, Walternel Tg de La7. 'Le- ha aggiunto - vanno ...

MediasetTgcom24 : Covid, Ricciardi: 'Le misure del Dpcm non sono sufficienti' #coronavirus - NicolaPorro : Il ct #Mancini pubblica una vignetta sul Covid. Ricciardi e i social si scatenano. @RicoAlessandro ci spiega perché… - Agenzia_Ansa : #Covid, #Ricciardi: 'Fuori controllo #Milano, #Napoli e probabilmente #Roma dal punto di vista del controllo della… - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Ricciardi: 'Le misure del Dpcm non sono sufficienti' #coronavirus - TerrinoniL : Covid: Ricciardi, misure del Dpcm non sono sufficienti - Salute & Benessere -