Commercianti di Cava, Cirielli (FdI): “Servalli solleciti convocazione consiglio comunale” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – “Finalmente oggi è stata ufficializzata la proclamazione dei consiglieri comunali eletti a Cava de’ Tirreni. C’è voluto un mese, ma ce l’abbiamo fatta. Ora, però, alla luce della grave crisi sanitaria in corso, è arrivato il momento di accelerare i tempi e di mettersi subito al lavoro per prevenire un’altra socio-economica. Per questo chiedo al sindaco Vincenzo Servalli di sollecitare la convocazione, magari già entro la settimana, della prima seduta del consiglio comunale, per poter comporre le diverse commissioni ed iniziare ad affrontare immediatamente alcune problematiche urgenti”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Italo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutide’ Tirreni (Sa) – “Finalmente oggi è stata ufficializzata la proclamazione dei consiglieri comunali eletti ade’ Tirreni. C’è voluto un mese, ma ce l’abbiamo fatta. Ora, però, alla luce della grave crisi sanitaria in corso, è arrivato il momento di accelerare i tempi e di mettersi subito al lavoro per prevenire un’altra socio-economica. Per questo chiedo al sindaco Vincenzo Servalli di sollecitare la, magari già entro la settimana, della prima seduta delcomunale, per poter comporre le diverse commissioni ed iniziare ad affrontare immediatamente alcune problematiche urgenti”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Italo ...

Ulisseonline : Cava, domani manifestazione di protesta dei commercianti - - gianni2000 : 'Libertà: vogliamo lavorare': l'urlo dei commercianti contro il lockdown, proteste da Salerno a Cava, fino a Nocera - Aquilottoblu : RT @occhio_notizie: A #NoceraInferiore e #CavadeTirreni, invece, sono scesi in piazza anche i #commercianti per contestare le decisioni del… - andrelettrico : RT @occhio_notizie: A #NoceraInferiore e #CavadeTirreni, invece, sono scesi in piazza anche i #commercianti per contestare le decisioni del… -

Ultime Notizie dalla rete : Commercianti Cava Cava, domani manifestazione di protesta dei commercianti UlisseOnline Proteste contro il lockdown: Mazzeo contro Santoro, a Cava Cirielli al fianco dei commercianti

Marco Mazzeo, segretario dei Giovani Democratici di Salerno: "Coerenza zero. Confuso personalmente. Inutile politicamente. In crisi d’identità e alla ricerca disperata di visibilità" ...

Varazze, utenti Tim senza linea per i cavi tranciati: ultimata la riparazione

In una nota, la Tim specifica: «La riparazione del guasto è avvenuto progressivamente a partire dal 15 ottobre concludendosi lunedì 19. Il guasto è stato risolto grazie alla sostituzione di 80 metri d ...

Marco Mazzeo, segretario dei Giovani Democratici di Salerno: "Coerenza zero. Confuso personalmente. Inutile politicamente. In crisi d’identità e alla ricerca disperata di visibilità" ...In una nota, la Tim specifica: «La riparazione del guasto è avvenuto progressivamente a partire dal 15 ottobre concludendosi lunedì 19. Il guasto è stato risolto grazie alla sostituzione di 80 metri d ...