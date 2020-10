Calcio Estero NEWS LIVE | Bartomeu pronto a dimettersi? Le parole di Modric | Isco e Icardi

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tutte ledimercato, conferenze stampa, breaking. Il giro del Mondo in un solo articolo Paris Saint Germain, rinnovo per Mbappè? – Secondo quanto riportato da L’Equipe, il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, ha incontrato Kylian Mbappé la settimana scorsa per intavolare una trattativa per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022. Real Madrid, ledi– Ledi Lukaalla rivista FourFourTwo su suo futuro e la vittoria del Pallone D’Oro PSG, ledi– Mauroha parlato ai microfoni di Sport.fr, queste le sue ...

Messi re di Barcellona: dalla super casa alle auto, tutto sulla vita nel lusso: La Pulce vive in una residenza dota… - Barcellona, Coutinho ko: salterà la sfida con la Juventus - Bundesliga, su Twitter la DFB spiega cosa succede con il VAR

La situazione è allarmante. Tanto da far dire ai vertici del calcio che senza interventi urgenti il rischio è di chiudere i campionati prima di Natale. E non per il virus. Ma per le ...Er sor Claudio ha stregato Genova, la Genova blucerchiata, che in lui rivede un altro vecchio saggio del passato, Vujadin Boskov, che vinse lo scudetto. Ranieri magari non ci riuscirà, ...