Roma – "Le cose peggiorano. Tutti sanno che io sono un Romano atipico, nel senso che ho un odio e un amore molto forte nei confronti della mia citta' e delle amministrazioni. Ci sono dei problemi nella gestione di Roma, e questo lo dico da molto tempo. Una parte importante delle problematiche derivano dai cittadini stessi, dall'approccio che hanno, dal fatto di non ascoltare gli altri, pensare a se stessi e a considerare sempre e soltanto le cose che li riguardano in prima persona". Alessandro Borghi, durante la conferenza in streaming di 'Suburra 3′, si e' raccontato e ha svelato il sul suo rapporto con la Capitale. "Il mio punto di vista su Roma ultimamente non e' positivo- ha puntualizzato- ma sono positivo ...

Ultime Notizie dalla rete : Borghi problemi Borghi: problemi di Roma vengono anche da egoismo cittadini RomaDailyNews Addio a Suburra, prima serie italiana

Borghi riflette ancora sul rapporto dei due personaggi aggiungendo ... che darebbero la possibilità di spin-off. Il problema dello spino-ff è quello di trovare un’identità forte autonoma”. Concorda lo ...

Suburra 3 | Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara e il cast raccontano la stagione finale

Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Filippo Nigro e il cast raccontano la stagione finale della serie Netflix disponibile dal 30 ottobre sulla piattaforma.

