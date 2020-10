Barcellona, De Jong: "Pjanic grandissimo giocatore, Messi il migliore" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Barcellona, SPAGNA, - Frenkie De Jong si è ormai ambientato sia dentro che fuori dal campo in quel di Barcellona , l'ex Ajax vive bene nella Ciudad Condal a parte l'assenza della famiglia, ma il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020), SPAGNA, - Frenkie Desi è ormai ambientato sia dentro che fuori dal campo in quel di, l'ex Ajax vive bene nella Ciudad Condal a parte l'assenza della famiglia, ma il ...

“A Barcellona si vive molto bene. C’è un bel clima, meglio che in Olanda. C’è la spiaggia, ci sono le montagne e la gente è simpatica. La cosa che mi manca di più dell’Olanda è la mia famiglia”. Lo ha ...

'Con Koeman comunichiamo bene, mi consigliò lui di venire qui' BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'A Barcellona si vive molto bene. C'è un bel ...

