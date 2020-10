Aurora Ramazzotti ha detto no: “Mi aspetto delle scuse” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Contattata più volte dalla redazione del Grande Fratello Vip, Aurora Ramazzotti sembra non avere nessuna intenzione di confrontarsi con il suo ex migliore amico Tommaso Zorzi. L’influencer attualmente inquilino nella casa del Grande Fratello Vip ha più volte raccontato ad alcuni dei suoi coinquilini il rapporto che lo legava alla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, i due hanno fatto le scuole insieme e l’ultimo anno di liceo sono diventati molto amici. Secondo quanto rivela il sito Giornalettismo Aurora e Tommaso avrebbero avuto una lite durante il lockdown, Zorzi si sarebbe sentito trascurato dalla sua amica che invece ha trascorso il periodo di quarantena a casa della madre con il fidanzato Goffredo Cerza e la sua amica Sara Daniele. Aurora, consapevole del ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Contattata più volte dalla redazione del Grande Fratello Vip,sembra non avere nessuna intenzione di confrontarsi con il suo ex migliore amico Tommaso Zorzi. L’influencer attualmente inquilino nella casa del Grande Fratello Vip ha più volte raccontato ad alcuni dei suoi coinquilini il rapporto che lo legava alla figlia di Erose Michelle Hunziker, i due hanno fatto le scuole insieme e l’ultimo anno di liceo sono diventati molto amici. Secondo quanto rivela il sito Giornalettismoe Tommaso avrebbero avuto una lite durante il lockdown, Zorzi si sarebbe sentito trascurato dalla sua amica che invece ha trascorso il periodo di quarantena a casa della madre con il fidanzato Goffredo Cerza e la sua amica Sara Daniele., consapevole del ...

