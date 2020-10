Uomini e Donne, Ida Platano rompe il silenzio su Riccardo Guarnieri: ecco che cosa è successo tra loro (Di domenica 25 ottobre 2020) L’ex dama del trono over ha parlato della sua storia con Riccardo e di quello che è successo tra di loro. ecco le sue dichiarazioni Uomini e Donne: tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è finita definitivamente Il trono over di Uomini e Donne ci ha regalato negli ultimi anni una delle storie più complicate e appassionanti, quella tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia aveva iniziato una frequentazione, tra loro è scattata una grande passione e dopo alcuni battibecchi hanno deciso di provarci davvero. Hanno partecipato a Temptation Island e, nonostante Ida abbia sofferto molto per il ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 25 ottobre 2020) L’ex dama del trono over ha parlato della sua storia cone di quello che ètra dile sue dichiarazioni: tra Idaè finita definitivamente Il trono over dici ha regalato negli ultimi anni una delle storie più complicate e appassionanti, quella tra Ida. La coppia aveva iniziato una frequentazione, traè scattata una grande passione e dopo alcuni battibecchi hanno deciso di provarci davvero. Hanno partecipato a Temptation Island e, nonostante Ida abbia sofferto molto per il ...

