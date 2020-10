Traffico Roma del 25-10-2020 ore 11:30 (Di domenica 25 ottobre 2020) Luceverde Roma Buona domenica ben trovati a questo aggiornamento sulla Pontina ha rallentato il Traffico verso Roma nella zona di Castel di Decima si tratta di Traffico a causa di un incidente che è risolto possibili rallentamenti nell’area di Porta Portese dove è in corso il mercato chiusa via Ettore Rolli deviate tre linee di bus sulla via Flaminia Intanto abbiamo rallentamenti all’altezza di Prima Porta uscendo da Roma vicino alle Terme di Caracalla chiusa viale Baccelli Sono in corso lavori alberature la riapertura alle 16 chiusa via Veneto in direzione piazza Barberini da piazzale Brasile Traffico deviato verso Corso d’Italia Oppure verso via di Porta Pinciana per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito No appunto ... Leggi su romadailynews (Di domenica 25 ottobre 2020) LuceverdeBuona domenica ben trovati a questo aggiornamento sulla Pontina ha rallentato ilversonella zona di Castel di Decima si tratta dia causa di un incidente che è risolto possibili rallentamenti nell’area di Porta Portese dove è in corso il mercato chiusa via Ettore Rolli deviate tre linee di bus sulla via Flaminia Intanto abbiamo rallentamenti all’altezza di Prima Porta uscendo davicino alle Terme di Caracalla chiusa viale Baccelli Sono in corso lavori alberature la riapertura alle 16 chiusa via Veneto in direzione piazza Barberini da piazzale Brasiledeviato verso Corso d’Italia Oppure verso via di Porta Pinciana per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito No appunto ...

TERNI Le indagini non si sono mai fermate. In queste ore sono state convocate in caserma altre persone che possono fornire elementi utili a far luce sulla tragedia che ha sconvolto l’amerino.

"La sfida del Covid - Palermo": il reportage di Sky TG24 nel capoluogo siciliano

Percorrendo via Roma è sconfortante vedere la trasformazione ... complice la chiusura al traffico dopo una battaglia per la pedonalizzazione condotta dal sindaco, Leoluca Orlando, l’artefice ...

