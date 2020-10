Tajani | Conte spieghi perché chiude le piscine se dopo le verifiche erano tutte in regola

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 25 ottobre 2020) “Giuseppeascolti i messaggi del Presidente Mattarella ed avvii una fase di collaborazione istituzionale con Regioni, Comuni e opposizioni. Basta con consultazioni formali solo per presentare decisioni già prese. Non è così che si esce dalla crisi. Il consiglio dei ministri approvi oggi stesso il decreto per il risarcimento immediato e congruo alle categorie colpite dal nuovo dpcm. Non possono solo loro pagare i colpevoli ritardi del governo. 2 miliardi non bastano! I soldi subito! Infine il governoperchéleselerichiesteincon le norme anti covid-19. Avevano detto che in questo caso non le avrebbero chiuse. Dicono una cosa e ne ...