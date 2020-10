Sesso e Covid, i consigli di Pregliasco e Bassetti: l’intervista a “Un giorno da pecora” è spassosa (video) (Di domenica 25 ottobre 2020) L’amore ai tempi del Coronavirus. Un enigma pieno di insidie e lati oscuri. Ecco un altro tema, tra i tanti, in cui ci hanno mandato completamente in confusione. Sugli approcci e il Sesso si sono create due fazioni ben distinte e di diverse vedute: una capitanata dal Virologo Fabrizio Pregliasco della fazione ‘meglio astenersi o praticare il Sesso fai fa te’; l’altra dal professor Matteo Bassetti della corrente ‘giuste precauzioni ma il Sesso fa bene’. Covid e Sesso: due visioni contrapposte Entrambi sono stati intervistati nel programma di Radio Rai 1 ‘Un giorno da Pecora’. Sullo stesso tema hanno dato due visioni completamente contrapposte di come poter vivere la sessualità ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 25 ottobre 2020) L’amore ai tempi del Coronavirus. Un enigma pieno di insidie e lati oscuri. Ecco un altro tema, tra i tanti, in cui ci hanno mandato completamente in confusione. Sugli approcci e ilsi sono create due fazioni ben distinte e di diverse vedute: una capitanata dal Virologo Fabriziodella fazione ‘meglio astenersi o praticare ilfai fa te’; l’altra dal professor Matteodella corrente ‘giuste precauzioni ma ilfa bene’.: due visioni contrapposte Entrambi sono stati intervistati nel programma di Radio Rai 1 ‘Unda Pecora’. Sullo stesso tema hanno dato due visioni completamente contrapposte di come poter vivere la sessualità ...

Adnkronos : #Covid, '#sesso a rischio anche in coppia stabile' - zerozerocapra1 : Il COVID e la mascherina che impediscono il sesso... a meno che non si faccia a debita distanza ( secondo la dr.ssa… - SecolodItalia1 : Sesso e Covid, i consigli di Pregliasco e Bassetti: l’intervista a “Un giorno da pecora” è uno spasso (video)… - massimo_porro : @GiancarloDeRisi @ilgiornale Quindi il protocollo #Pregliasco sul sesso sicuro anti-covid, quello testato e vidimat… - Erica90835855 : Ma per voi cosa è meglio,aumentare i giga o la bambola/lo robot? Sesso ai tempi del covid. -