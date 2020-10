Sekiro Shadows Die Twice: Novità in vista con il nuovo aggiornamento (Di domenica 25 ottobre 2020) Activision annuncia che a partire da questa settimana, per la precisione dal 28 Ottobre, sarà disponibile un nuovo aggiornamento per Sekiro Shadows Die Twice. Scopriamo insieme le novità in arrivo. Prima di proseguire con la lettura, avete già dato un’occhiata alla nostra Recensione di Sekiro Shadows Die Twice? nuovo aggiornamento gratuito per Sekiro Shadows Die Twice Le novità previste sono: Nuova modalità chiamata Riflessi di Forza, accessibile presso gli Indoli dello Scultore, la quale permette di affrontare i Boss sconfitti in precedenza Possibilità di cambiare gli abiti del Lupo dagli Idoli dello ... Leggi su gamerbrain (Di domenica 25 ottobre 2020) Activision annuncia che a partire da questa settimana, per la precisione dal 28 Ottobre, sarà disponibile unperDie. Scopriamo insieme le novità in arrivo. Prima di proseguire con la lettura, avete già dato un’occhiata alla nostra Recensione diDiegratuito perDieLe novità previste sono: Nuova modalità chiamata Riflessi di Forza, accessibile presso gli Indoli dello Scultore, la quale permette di affrontare i Boss sconfitti in precedenza Possibilità di cambiare gli abiti del Lupo dagli Idoli dello ...

