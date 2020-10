Scontro a Ballando con le Stelle tra Guillermo Mariotto e Gilles Rocca: “Sei vuoto, di gomma”. “Tu guardi il telefonino…”. Lite anche tra i giudici (Di domenica 25 ottobre 2020) È sempre più Scontro tra il giudice di “Ballando con le Stelle” – che ieri ha totalizzato 4.211.000 spettatori e 20.5% di share – Guillermo Mariotto e il modello e fonico Gilles Rocca. Quest’ultimo con la maestra Lucrezia Lando ha ballato sulle note di un tango. Se Selvaggia Lucarelli lamenta la mancanza di personalità pur confermando che il ballo è stato eseguito bene ci pensa Mariotto a dare l’affondo finale. “C’è qualcosa che mi disturba – ha detto il giudice – A me dà la sensazione dei robot di gomma che uno compra su Internet. Fa tutto per bene, ma non c’era il tango. Non c’eri tu, c’era solo una femmina”. La reazione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) È sempre piùtra il giudice di “con le” – che ieri ha totalizzato 4.211.000 spettatori e 20.5% di share –e il modello e fonico. Quest’ultimo con la maestra Lucrezia Lando ha ballato sulle note di un tango. Se Selvaggia Lucarelli lamenta la mancanza di personalità pur confermando che il ballo è stato eseguito bene ci pensaa dare l’affondo finale. “C’è qualcosa che mi disturba – ha detto il giudice – A me dà la sensazione dei robot di gomma che uno compra su Internet. Fa tutto per bene, ma non c’era il tango. Non c’eri tu, c’era solo una femmina”. La reazione di ...

ilgiornale : Sono trascorsi 14 anni da quanto Alessandra Mussolini e Vladimir Luxuria si scontrarono a Porta a porta, una discus… - Corriere : Mussolini- Luxuria: lo scontro da Vespa e le scuse a Ballando (un po’ forzate), uno sco... - MuredduGiovanni : RT @tempoweb: “Fascista meglio che fro***? La #Mussolini furiosa con la Lucarelli dopo #BallandoConLeStelle 'Non si doveva permettere' http… - rita1989_rita : RT @tempoweb: “Fascista meglio che fro***? La #Mussolini furiosa con la Lucarelli dopo #BallandoConLeStelle 'Non si doveva permettere' http… - jobwithinternet : RT @tempoweb: “Fascista meglio che fro***? La #Mussolini furiosa con la Lucarelli dopo #BallandoConLeStelle 'Non si doveva permettere' http… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro Ballando Scontro a Ballando con le stelle: Gilles Rocca piange per il padre poi scoppia la lite tra i giudici Tv Fanpage SU FB SCONTRO TRA GEROSOLIMO E IMPRUDENTE

SULMONA – E’ forse un destino che le acque debbano agitarsi quando si parla di Consorzio di bonifica Interno Aterno e Sagittario, ora commissariato, indebitato, e al centro di furibonde polemiche per ...

Ballando con le stelle, volano stracci in giuria: “Vestita di Covid”, Milly Carlucci costretta a intervenire

Ballando con le stelle continua ad essere molto seguito sia in tv che sui social grazie al cast di livello allestito da Milly Carlucci , ma anche ...

SULMONA – E’ forse un destino che le acque debbano agitarsi quando si parla di Consorzio di bonifica Interno Aterno e Sagittario, ora commissariato, indebitato, e al centro di furibonde polemiche per ...Ballando con le stelle continua ad essere molto seguito sia in tv che sui social grazie al cast di livello allestito da Milly Carlucci , ma anche ...