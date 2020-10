Salvinology: un documentario ecumenico sul leader leghista (Di domenica 25 ottobre 2020) Matteo Salvini Il canale Nove fa a pezzi Matteo Salvini. Nel senso che lo seziona e lo studia, ma senza massacrarlo (né esaltarlo, ovviamente). All’interno di un ciclo di appuntamenti dedicati all’attualità, la rete del gruppo Discovery approfondirà la figura del leader leghista nel documentario Salvinology – Tutti i volti di Matteo, già disponibile su Dplay Plus e in onda domenica 25 ottobre alle 21.25. Quello proposto sarà un contenuto abbastanza ecumenico, una lettura critica ma non aggressiva del fenomeno Salvini, studiato a partire dagli inizi. Da quando il giovane Matteo frequentava il Liceo Classico “Alessandro Manzoni” di Milano. La parabola del politico leghista viene così raccontata come una vicenda ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 25 ottobre 2020) Matteo Salvini Il canale Nove fa a pezzi Matteo Salvini. Nel senso che lo seziona e lo studia, ma senza massacrarlo (né esaltarlo, ovviamente). All’interno di un ciclo di appuntamenti dedicati all’attualità, la rete del gruppo Discovery approfondirà la figura delnel– Tutti i volti di Matteo, già disponibile su Dplay Plus e in onda domenica 25 ottobre alle 21.25. Quello proposto sarà un contenuto abbastanza, una lettura critica ma non aggressiva del fenomeno Salvini, studiato a partire dagli inizi. Da quando il giovane Matteo frequentava il Liceo Classico “Alessandro Manzoni” di Milano. La parabola del politicoviene così raccontata come una vicenda ...

VanityFairIt : Nove ha deciso di realizzare e trasmette domenica 25 ottobre un documentario che racconti i mille volti di Matteo S… - GiulioCentemero : ??#Salvinology: Dal liceo al gossip, il #Salvini segreto?? ?? Arriva in tv il documentario che racconta l’ascesa del… - _DAGOSPIA_ : SALVINOLOGY, ARRIVA SUL NOVE IL DOCUMENTARIO CHE RACCONTA L'ASCESA DEL 'CAPITONE' - LoSpecialistatv : RT @ADGInforma: Arriva domenica 25 ottobre in prima serata su @nove il documentario prodotto da @LaPresse_news per @DiscoveryItalia sulla g… - ADGInforma : Arriva domenica 25 ottobre in prima serata su @nove il documentario prodotto da @LaPresse_news per @DiscoveryItalia… -

