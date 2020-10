Salernitana | un gioiello nella pioggia

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 25 ottobre 2020) Fabio Setta Un palo, una traversa, miracoli assortiti del portiere avversario. In più il diluvio, il campo allentato e finanche una scossa di terremoto. Sembrava davvero la classica partita stregata. Una di quelle in cui puoi attaccare per giorni e giorni ma poi il risultato non lo sblocchi mai. Invece, nel finale, è arrivato il gol di Anderson, entrato da una decina di minuti, che lancia laimbattuta e al quinto risultato utile consecutivo al secondo posto in classifica. Una vittoria più che meritata per la grinta, il carattere e anche la qualità del gioco espresso sotto unache ha obiettivamente lasciato spazio in diverse circostanze all’ipotesi della sospensione. Non è sospesa né si è sospesa la squadra di Castori che sin dall’inizio con una partenza veemente ha messo in ...