Ristoranti chiusi alle 18? Anzaldi all'assalto: fallimento di chi ha gestito l'emergenza (Di domenica 25 ottobre 2020) La chiusura Ristoranti alle 18 è il "fallimento di chi ha gestito emergenza". Il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi si scaglia contro gli "errori gravissimi" del governo: "Non passino senza conseguenze. Ora decine di miliardi per i ristori". "La chiusura dei Ristoranti alle 18 è uno dei peggiori fallimenti della gestione di questa emergenza. Più del 70% degli italiani naviga su internet e lo fa soprattutto da smartphone: davvero non c'era un modo con prenotazione obbligatoria per evitare assembramenti e affollamento?", scrive su twitter Anzaldi. "In questi mesi sono stati commessi – twitta ancora Anzaldi

