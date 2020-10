Lega Serie A e Figc mandano una lettera al Governo | “Il rischio di collasso è alto”

(Di lunedì 26 ottobre 2020) “Non possiamo esimerci dal rilevare che la nostra immediata adesione alle misure di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza sta causando una crisi di sistema per le squadre diA, impattate a livello economico e finanziario come mai prima. Ildidel sistema è molto alto”. Questa una parte del contenuto delle lettere – riportate da Sky Sport – che laA e lahanno spedito aldopo la firma del nuovo Dpcm da parte del Premier Giuseppe Conte. Si richiedono aiuti economici per compensare le perdite subite dalle squadre diA, ma non solo: “Aiutare il calcio professionistico è quindi un obbligo laddove si vogliano salvare tutti gli altri sport, ...

