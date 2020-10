Juventus-Verona, gol di Favilli: entra, segna e si infortuna (VIDEO) (Di domenica 25 ottobre 2020) L’Hellas Verona è in vantaggio all’Allianz Stadium. Nel posticipo della quinta giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i ragazzi di Ivan Juric trovano la rete dello 0-1 in casa della Juventus grazie ad una grande giocata di Mattia Zaccagni che serve alla perfezione, d’esterno sinistro, Favilli: l’attaccante, appena entrato, fredda Szczesny e porta in vantaggio gli ospiti. Calciando il giocatore scaligero si è anche infortunato ed è stato costretto a chiedere il cambio. In alto il VIDEO del gol. Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) L’Hellasè in vantaggio all’Allianz Stadium. Nel posticipo della quinta giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i ragazzi di Ivan Juric trovano la rete dello 0-1 in casa dellagrazie ad una grande giocata di Mattia Zaccagni che serve alla perfezione, d’esterno sinistro,: l’attaccante, appenato, fredda Szczesny e porta in vantaggio gli ospiti. Calciando il giocatore scaligero si è ancheto ed è stato costretto a chiedere il cambio. In alto ildel gol.

