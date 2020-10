Giro d’Italia 2020, la classifica degli italiani: Vincenzo Nibali migliore azzurro con il settimo posto. In 40 a Milano (Di domenica 25 ottobre 2020) Si è concluso il Giro d’Italia 2020 con la vittoria di Tao Geoghegan Hart. Una corsa rosa che ha visto gli italiani in secondo piano: le speranze di Vincenzo Nibali di tornare al successo nel Bel Paese si sono spente all’inizio della terza settimana, ma l’alfiere della Trek-Segafredo rimane comunque il miglior azzurro della nostra spedizione con il suo settimo posto a 8’15” dal britannico della Ineos Grenadiers. In una ipotetica classifica degli italiani si piazza alle sue spalle Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step), autore di un ottimo Giro in supporto di Joao Almeida, al nono posto. Di poco fuori dalla top 10 invece Domenico ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Si è concluso ild’Italiacon la vittoria di Tao Geoghegan Hart. Una corsa rosa che ha visto gliin secondo piano: le speranze didi tornare al successo nel Bel Paese si sono spente all’inizio della terza settimana, ma l’alfiere della Trek-Segafredo rimane comunque il migliordella nostra spedizione con il suoa 8’15” dal britannico della Ineos Grenadiers. In una ipoteticasi piazza alle sue spalle Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step), autore di un ottimoin supporto di Joao Almeida, al nono. Di poco fuori dalla top 10 invece Domenico ...

giroditalia : ??@taogeoghegan is the #Giro d’Italia 2020 WINNER! ?? @taogeoghegan è il VINCITORE del #Giro d’Italia 2020! #Giro - pisto_gol : Quando rivedo quello che ha fatto Marco Pantani, l’Alpe d’Huez al Tour de France del 1997, o l’incredibile tappa di… - giroditalia : ???? Giro d'Italia 2020 ??? 25/10/2020 ?? Stage 21 | Cernusco sul Naviglio > Milano - ITT @TISSOT ?? 15,7 km ? 1:40 PM… - McSteSagan93 : RT @giroditalia: ??@taogeoghegan is the #Giro d’Italia 2020 WINNER! ?? @taogeoghegan è il VINCITORE del #Giro d’Italia 2020! #Giro https:/… - Gvacchetto : Tao Geoghegan Hart è il re del Giro d'Italia, -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Giro d’Italia, corridori in protesta e sciopero: tappa accorciata e «salto al bar» Corriere della Sera